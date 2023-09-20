"Газпром нефть" заявила, что полностью выполняет условия сделки ОПЕК +

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" полностью выполняет условия сделки ОПЕК+, поставляя нефть на экспорт в соответствии с квотами, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Мы экспортируем нефть в соответствии с теми квотами, которые доведены до нас Министерством энергетики", - сказал он в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

По словам Дюкова, компания увеличила переработку нефти в этом году до максимально возможной, реагируя на ситуацию на топливном рынке страны.

В начале августа вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия полностью выполняет обязательства по добровольному сокращению добычи, и сейчас показатель держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки (б/с). В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после состоявшейся 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ также сокращала поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с. В начале сентября решение о снижение поставок на 300 тыс. б/с было продлено до конца года.

При этом Новак говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение о том, сокращать ли добычу или экспорт нефти в рамках задачи по снижению поставок.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.