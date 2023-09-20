"Газпром нефть" считает текущую цену нефти справедливой

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" считает, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован, а текущая цена - справедлива. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"Я считаю, что на данный момент рынок сбалансирован. Цена на нефть - рыночная и справедливая", - сказал он.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.