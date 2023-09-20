"Газпром нефть" заявила, что продолжит поставки нефти с Балтики по Севморпути

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Эксперимент "Газпром нефти" по поставкам нефти с Балтики по Северному морскому пути (СМП) был удачным. В следующем году поставки будут продолжены, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"Поставки эффективны, мы продолжим отгрузки по СМП. У нас еще есть время до завершения летней навигации в этом году. В следующем году, я уверен, мы продолжим эти отгрузки", - сказал он.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 г. Дюков говорил, что компания может летом отгрузить несколько партий нефти в портах Балтики на танкеры, которые затем будут направлены не традиционно по западным маршрутам, а по Северному морскому пути на восток.

В марте руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики госкорпорации "Росатом" Сергей Чемко в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что Росатом обсуждает с нефтедобывающими компаниями "Лукойл" и "Газпром нефть" перенаправление части арктической нефти, ранее поставляемой на запад, по Северному морскому пути на восток. Речь шла о месторождении Варандей компании "Лукойл" и Приразломной, принадлежащей "Газпром нефти".

Потенциальный объем грузовой базы с Приразломной может составлять 3,6 млн т, с Варандея - 5,9 млн т, отмечал он.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.