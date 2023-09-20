Дюков заявил, что ОПЕК+ нарастит предложение в случае дефицита нефти в IV квартале

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ отреагируют, если в четвертом квартале случится дефицит на нефтяном рынке, и нарастят предложение нефти. Такое мнение выразил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"Что касается четвертного квартала, если случится ситуация дефицита, то есть ОПЕК+. Он может на это отреагировать и принять меры для балансировки рынка", - сказал он.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляло, что решения РФ и Саудовской Аравии о снижении добычи и поставок нефти до конца года приведет к существенному дефициту на мировом рынке в IV квартале.

Дюков также прокомментировал прогноз главы МЭА Фатиха Бирола о том, что пик спроса на ископаемое топливо будет достигнут до конца этого десятилетия. По словам главы "Газпром нефти", "таких предсказаний" было уже много.

"Кто-то говорил, что пик спроса будет достигнут еще до 2020 года, после чего объемы потребления нефти начнут сокращаться. Были также предсказания экспертов, что после ковида спрос на нефть уже не вернется на допандемийный уровень. Но мы этого не видим, - отметил он. - Спрос на нефть продолжает расти. И мы исходим из того, что до 2030 года объемы потребления нефти в мире продолжат увеличиваться".

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.