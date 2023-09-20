Дюков назвал рост цены топлива в мире причиной проблем на топливном рынке РФ

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Рост цены топлива на зарубежных рынках стал причиной напряженной ситуации на топливном рынке РФ, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленного энергетического форума TNF.

"Цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке растет, при этом изменился курс рубля. Это привело к ситуации, когда нетбэк стал выше внутренних цен, что стимулирует различных трейдеров, экспортеров осуществлять закупки топлива на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая при этом прибыль", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах дефицита топлива на российском рынке.

Дюков при этом заметил, что текущая ситуация на рынке топлива сложная. Он добавил, что компания находится в постоянном диалоге с правительством по возможным мерам ее стабилизации.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.