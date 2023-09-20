20 сентября, 09:56

Хуснуллин заявил, что прирост строительной отрасли за четыре года может достигнуть 23-24%

Вице-премьер РФ отметил, что по итогам восьми месяцев 2023 года рост по сравнению с прошлым годом составил 8%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост строительной отрасли РФ за четыре года с 2023 года может составить 23-24%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе международного научно-практического симпозиума "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

"По итогам восьми месяцев этого года мы идем с ростом к прошлому году 8%. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что мы скорее всего закончим [год] с ростом порядка 8%. Итог за четыре года - у нас прирост строительной отрасли будет 23-24%", - сказал он.

Международный научно-практический симпозиум "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития" проходит с 18 по 22 сентября на площадке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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