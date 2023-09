Индийская ONGC заявила, что хочет получить долю добываемой на "Сахалине-1" нефти

Генеральный директор инвестиционного подразделения ONGC Раджарши Гупта считает, что переговоры с российской стороной и другими акционерами могут продлиться шесть месяцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Индийская компания ONGC намерена добывать нефть в рамках своей доли в проекте "Сахалин-1" и рассчитывает, что переговоры об этом могут занять до полугода. Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционного подразделения ONGC Раджарши Гупта в интервью Reuters.

В настоящее время ONGC владеет долей в 20% проекта. "Было бы лучше, если бы мы могли добывать и продавать нашу нефть", - сказал он. При этом Гупта отметил, что на российскую нефть Западом и союзниками наложены санкции, включающие потолок цены в $60 за баррель и ограничения на страхование судов. По его словам, переговоры с российской стороной и другими акционерами могут продлиться шесть месяцев.

По данным СМИ, Индия снижает импорт нефти третий месяц подряд, в том числе из-за технического обслуживания нефтеперерабатывающих предприятий и сокращения поставок углеводородов из РФ. В августе он снизился в месячном выражении на 3,9% до 18,73 млн тонн.

О проекте "Сахалин-1"

РФ осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1". Вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Правительство РФ разрешило передать 20% доли нового оператора проекта индийской ONGC Videsh Limited, а 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти".

Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания ExxonMobil) - 30%. ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Весной компания практически остановила производство на проекте.

В мае этого года глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что добыча углеводородов на проекте "Сахалин-1" в первом квартале выросла в 1,8 раза.