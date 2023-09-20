Минэнерго сообщило об отсутствии перебоев с поставками топлива

Ведомство работает с нефтяниками для обеспечения топливом южных регионов страны, отметил первый замглавы министерства Павел Сорокин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проблем с поставками объемов топлива регионам РФ сейчас нет, вопрос в его цене, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме.

"С точки зрения объемов сейчас перебоев нет, мы мониторим это в ежедневном режиме. Есть вопросы по цене. И это вопрос, который, мы рассчитываем, в течение нескольких дней благодаря принятым мерам будет также решаться", - сказал он.

Сорокин отметил, что Минэнерго работает с нефтяниками для обеспечения топливом южных регионов страны. "Сейчас ситуация с точки зрения поставок - есть еще проблемные отдельные моменты, мы по ним работаем. В частности, это ряд южных регионов, это Краснодар, Ростов, где мы сейчас работаем с нефтяными компаниями, чтобы дополнительный ресурс направить", - отметил первый замминистра.