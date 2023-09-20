Володин сообщил, что цены на ГСМ для аграриев будут ежедневно контролироваться Госдумой

По словам председателя Госдумы, представители профильных комитетов смогут доводить до сведения депутатов информацию о том, как идет работа по снижению стоимости ГСМ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для агропромышленного комплекса будет поручено вести под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева профильным комитетам нижней палаты парламента. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения доклада главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

"Поручим Алексей Васильевичу Гордееву вместе с председателем комитета по энергетике, председателем комитета по бюджету, председателем комитета по аграрным вопросам совместно с комитетом по регламенту вести ежедневный мониторинг, информировать депутатов. Если поддерживаете, поставим этот вопрос на каждодневный мониторинг и контроль", - сказал он.

По словам председателя Госдумы, представители профильных комитетов смогут доводить до сведения депутатов информацию о том, как идет работа по снижению стоимости ГСМ "с тем, чтобы наши сельхозпроизводители хотя бы доубрали то, что в полях стоит. и досеяли. "Вдумайтесь - это сегодня одна из самых высокоэффективных отраслей. Жизнеобразующая, правильно, но и по объемам приносящая прибыль стране - вторая после нефтегазового сектора", - подчеркнул он.

"Нам необходимо, чтобы было выполнено поручение президента РФ: президент дал поручение правительству РФ решить этот вопрос, учитывая, что это ключевая проблема", - сказал Володин. Он отметил, что с вопросом о высоких ценах на ГСМ к депутатам обращаются фермеры, руководители сельхозпредприятий, губернаторы. Сейчас возникла ситуация, когда в период осенней уборочной кампании аграрии вынуждены покупать топливо в розницу на автозаправках, где оно дешевле, чем оптовые закупки.

"Это отражается на работе сельхозпроизводителей, наносит непоправимый ущерб", - обратился Володин к первому замминистра энергетики РФ Павлу Сорокину, также участвующему в обсуждении национального доклада. По словам Володина, сельскохозяйственная отрасль имеет стратегическое значение. "Для нас сельское хозяйство, для страны, является, безусловно, стратегической отраслью, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и приносит огромную прибыль, доход государству", - заявил спикер Госдумы. Парламентарий также подчеркнул, что необходимо делать все возможное для развития сельскохозяйственной отрасли в России.

В ходе пленарного заседания Госдумы министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступил перед депутатами с национальным докладом о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Перед выступлением на пленарном заседании министр встретился с фракциями Госдумы и профильными комитетами палаты по аграрным вопросам и контролю.