20 сентября, 12:19

Владелец купленного в Кельне билета выиграл более €66 млн в лотерее Eurojackpot

По информации компании, это уже шестой подряд выигрыш джекпота в этой лотерее, который получил житель Германии

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Житель германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия выиграл более €66 млн в лотерее Eurojackpot. Об этом сообщается на ее сайте.

В сообщении указано, что житель Кельна сначала стал победителем в одной призовой категории, а затем еще в двух. Таким образом, потратив €13 на покупку лотерейного билета, он получил в общей сложности €66 151 897.

"Это уже шестой подряд выигрыш джекпота в Eurojackpot, [который получил житель] Германии. До сих пор ни одной другой стране не удавалось добиться такого результата", - говорится в пресс-релизе. 

Теги:
Германия
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