Минсельхоз отметил нецелесообразность проведения интервенций по молоку

Как рассказал глава министерства Дмитрий Патрушев, потребление молока снижается не только в России, но и во всем мире

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проведение интервенций по молоку в России в настоящее время нецелесообразно, лучше отправлять его на экспорт. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

Как рассказал глава министерства, потребление молока снижается не только в России, но и во всем мире. "Люди замещают белок, который они получали раньше в молоке, другими видами доступного белка", - отметил он.

"Тот объем, который мы сейчас производим, он практически достаточен для покрытия внутреннего потребления и позволяет нам еще вывозить молочную продукцию на экспорт. С учетом того, что нам необходимо поддерживать внутреннюю цену, нам больше объем надо убирать с рынка и отправлять его на экспорт. Потому что все-таки интервенции, которые возможно было бы проводить по молоку, мы считаем, проводить нецелесообразно. Лучше сухое молоко, которое на рынке появляется, все-таки экспортировать", - заявил Патрушев.

Глава министерства напомнил, что с 1 января 2024 года для экспортеров молочной продукции размер компенсации затрат на ее транспортировку вырастет до 100%, что, по его словам, "должно позволить разгрузить рынок и скомпенсировать цену закупки молока".

Как ранее отмечало министерство, решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока.

В январе генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов заявил, что рост запасов товарного молока в России в 2023 году станет риском для отрасли.