Эксперт считает, что выход икры минтая на рынки Китая поможет российским компаниям

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что российские предприятия работают и над новой продукцией для новых рынков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Выход российской икры минтая на рынки Китая может существенно стабилизировать положение российских компаний, особенно дальневосточных. Об этом корреспонденту ТАСС на стенде информагентства 17-ой Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

"Сейчас предприятия, которые экспортируют икру минтая критически зависят только от японского рынка. Если нам удастся создать этот рынок в Китае, это бы особенно сильно помогло нашим дальневосточным предприятиям почувствовать себя более уверенно. Тем более у нас есть хороший пример - это рынок живого краба, которого 10-15 лет назад Китай не покупал в таких объемах", - рассказал Зверев.

Он также отметил, что российские предприятия работают и над новой продукцией для новых рынков.

"Мы работаем над новыми продуктовыми рынками - это и сурими, это и возможный сбыт икры минтая в Китай, это и возможный рынок клипфиска - продукции из трески для Южной Европы", - подчеркнул Зверев.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.