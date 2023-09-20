Китай после введения ограничений в августе прекратил экспорт галлия и германия

По данным таможни, еще в июле КНР экспортировала 7,58 тонны галлия и 8,7 тонны германия

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайские компании в августе прекратили экспортировать галлий и германий после введения в стране с начала прошлого месяца ограничений на поставки этих двух стратегических металлов за границу. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно новым правилам, для вывоза указанной продукции из Китая и ее продажи на внешних рынках экспортер должен подать в Минкоммерции заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.

После принятия заявки китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт, либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР (высший исполнительный орган).

По данным таможни, еще в июле Китай экспортировал 7,58 тонны галлия (включая необработанное сырье) на $2,1 млн. Основными закупщиками выступили Япония и Германия. Поставки сократились в годовом исчислении на 33% (по стоимости - на 55%).

Что касается германия, его экспорт, напротив, в июле вырос на 43,8% по сравнению с седьмым месяцем 2022 года, до 8,7 тонны. Стоимость составила $11 млн (увеличение на 55%). Главными направлениями поставок были США и ФРГ, а также специальный административный район Китая Гонконг.

Галлий и германий - стратегически важное сырье для наукоемких отраслей. Первый из них необходим для производства полупроводников и электроники, второй - при изготовлении оптоволокна и солнечных панелей. По мнению некоторых международных экспертов, ограничения на экспорт указанных материалов могут привести к росту цен на соответствующую продукцию в мире.