В РФ не планируют разрешать гражданам и компаниям использовать системы подавления дронов

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, если разрешить всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то "будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи"

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Выдавать разрешения гражданам и компаниям использовать системы подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пока не планируется, сообщил журналистам в кулуарах форума Kazan Digital Week глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пока нет таких планов. Пока мы обсуждаем, в какой части нужно вносить изменения в закон, где эта грань проходит", - сказал министр.

Он отметил, что если разрешить всем использовать системы радиоэлектронной борьбы, то "будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи".

Ранее газета "Ведомости" написала, что системы подавления БПЛА легально смогут применять не только силовые ведомства, но также граждане и компании. Согласно данным издания, Госкомиссии по радиочастотам может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств.