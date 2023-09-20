ЦБ не поддерживает усиление ограничений на движение капитала

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что имеющиеся ограничения сохраняются исключительно в качестве ответа на санкции в отношении РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России не поддерживает усиление ограничений на движение капитала, имеющиеся ограничения сохраняются исключительно в качестве ответа на санкции в отношении РФ. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно по логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас в рамках санкций", - сказал он.

Ранее в рамках заседания комитета замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в настоящее время разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Он уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности.

В августе Банк России отмечал, что сохраняющиеся ограничения на движения капитала носят двусторонний характер, смягчение ограничений возможно только на взаимной основе.

Для предотвращения реализации рисков для финансовой стабильности в условиях блокировки валютных счетов ЦБ РФ и введения санкций в 2022 году в России было ограничено свободное трансграничное движение капитала. По мере снижения рисков введенные ограничения смягчались.