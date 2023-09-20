Результаты аудита решений по выдаче IТ-грантов могут представить через две недели

Минцифры ранее объявило, что до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработки в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Результаты аудита решений по выдаче грантов на разработки в сфере информационных технологий (IТ) могут быть представлены в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Я думаю, может быть, мы в ближайшие две недели все-таки результаты представим", - сказал министр, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда завершится аудит и будут его итоги.

Минцифры РФ 17 июля объявило, что до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработки в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий. 6 сентября Шадаев рассказал, что завершить аудит планируется до конца сентября - середины октября.