Ставрополье запустило новые экспортные направления в восемь стран в 2023 году

Поставки новых товаров начали в Ирак, Туркмению, Кувейт, Китай, Палестину, Афганистан и Республику Корея

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Производители Ставрополья запустили новые экспортные направления в 2023 году в восемь стран мира. Поставки новых товаров начали в Ирак, Туркмению, Кувейт, Китай, Палестину, Афганистан и Республику Корея, сообщил ТАСС глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"В 2023 году ставропольские производители открыли ряд новых экспортных направлений. Впервые в Туркмению начали поставлять дрожжи. На сегодняшний день их продано на $94,4 тыс. В Ирак, Кувейт и Туркмению начали поставлять мясо птицы. Стоимостный объем экспорта составил $278,7 тыс. Семена подсолнечника на $362,8 тыс. экспортированы в Беларусь", - сказал он.

Министр отметил, что впервые производители края направили крупные партии подсолнечного масла в Китай и Палестину. В денежном выражении объем составил $4,9 млн. Также впервые сделаны поставки минеральной воды в Республику Корея и Афганистан на $22,1 тыс.

"Также ожидаем отклика по минеральной воде от Индии, которая взяла партию воды на сертификацию для получения лицензии Управления безопасности пищевых продуктов и стандартов Индии. В прошлом году от нашей продукции частично или полностью отказались 16 стран. Тем не менее, мы видим интерес к ставропольским производителям из дружественных стран, которые готовы к долгосрочному и стабильному сотрудничеству", - отметил Полюбин.

Он напомнил, что на Ставрополье экспортеры получают поддержку при выходе на внешние рынки. Для расширения экспортной географии регион также активно участвует в международных бизнес-форумах.