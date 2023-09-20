В России бензин за неделю в среднем подорожал на 44 копейки

По данным Росстата, дизельное топливо подорожало на 1,32 рубля - до 63,96 рубля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 18 сентября 2023 года выросли на 44 копейки - до 55,65 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 39 копеек и составили 51,41 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 возросли на 47 копеек, до 56,24 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 52 копейки и составила 67,89 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 1,32 рубля - до 63,96 рубля.

По данным Росстата, рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 79 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Чеченской Республике - на 5,5% и Республике Тыве - на 3,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5% и 0,2% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 рубля до 57,99 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 рубля до 64,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 рубля до 74,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,3 рубля до 61,1 рубля, марки Аи-95 - от 53,35 рубля до 62,85 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,4 рубля до 70,5 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 11 по 17 сентября снизился на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 780,6 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива снизился на 4,5% и составил чуть более 1,572 млн тонн.