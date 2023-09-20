Чибис заявил, что бизнесу предложат соглашения с гарантиями трудоустройства переобучаемых

Губернатор Мурманской области отметил, что эта идея обсуждалась на круглом столе в преддверии заседания президиума Госсовета РФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Гарантии бесплатной переподготовки по востребованным специальностям и гарантии трудоустройства после переобучения от работодателей могут ввести в России. Эта идея обсуждалась на круглом столе в преддверии заседания президиума Госсовета РФ, посвященного развитию рынка труда, сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"На нашем круглом столе обсуждалась инициатива - прогноз, каким образом учить. Второй момент - отдельным категориям людей, которые будут искать работу, дать гарантии бесплатной переподготовки в той специальности, которая будет востребована и уже востребована", - сказал Чибис.

Обсуждалась также юридическая возможность заключения трехсторонних договоров с работодателями, в том числе с субъектами малого и среднего бизнеса, чтобы были гарантии трудоустройства человека, который учится.

"Тема гарантий для людей, которые ищут работу, для их переобучения по приоритетным специальностям, которые определит правительство России, - это очень прорывная идея. Надеюсь, что она будет поддержана", - рассказал Чибис.