"Нафтогаз" объявил о выходе из состояния дефолта по еврооблигациям

В компании сообщили о завершении выплат инвесторам по этим ценным бумагам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" объявила о завершении выплат инвесторам по своим еврооблигациям и о выходе из состояния дефолта по этим ценным бумагам, о котором она объявила в 2022 году.

"Нафтогаз Украины" выполнила условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годы, совершив необходимые платежи. Таким образом, группа "Нафтогаз" вышла из [состояния] дефолта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В документе отмечается, что компания перевела держателям своих облигаций согласованные с ними выплаты по этим ценным бумагам.

Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что официальный выход компании из состояния дефолта по еврооблигациям позволяет ей рассматривать вопрос о привлечении нового финансирования для капитальных инвестиций и развития группы.

В июле 2022 года компания "Нафтогаз" объявила о техническом дефолте по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годы. Это лишило компанию доступа к финансированию на рынках. В августе 2022 года "Нафтогазу" удалось договориться об отсрочке с владельцами еврооблигаций со сроком погашения в 2024 году. Однако держатели евробондов со сроком погашения в 2022 году отказались на тот момент от предложений украинской компании. В конце мая 2023 года в "Нафтогазе" заявили, что договорились с инвесторами о реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годы. В конце июня 2023 года правительство Украины утвердило условия реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза".