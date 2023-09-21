Впервые в ДФО свыше тысячи новых авто отправились получателю с судна без хранения в порту

Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, сотрудники таможни в Находке Приморского края оформили груз из Китая менее чем за три часа

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Таможенники морского порта Находка в Приморском крае оформили груз в 1 272 автомобиля из Китая менее чем за три часа без ожидания в порту, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Это первый подобный случай на Дальнем Востоке.

"Впервые на Дальнем Востоке весь груз с борта судна отправлен получателям без хранения в порту. 1 272 китайских автомобиля оформили сотрудники таможенного поста Морской порт Находка менее чем за три часа. Оперативная отправка всего прибывшего груза стала возможной благодаря таможенной технологии "выпуск товаров с борта судна", а также слаженной работе сразу двух таможен и специалистов морского терминала Астафьева", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что на борту судна, прибывшего из Китая в Морской порт Находка, в 40-футовых контейнерах находились автомобили марок Chery, Omoda и Changan - всего 424 контейнера. Владелец груза заранее подал предварительные декларации на товары в акцизный специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни, а перевозчик направил предварительную информацию о товарах в Находкинскую таможню. Это позволило двум таможням провести контроль в максимально короткие сроки.

"Контейнеры с помощью грузовой техники терминала сразу выгружались в полувагоны железнодорожного состава и на автомобили-контейнеровозы, что позволило оперативно вывезти их с территории порта. Далее груз проследовал в центральную часть России", - добавили в управлении.