Более 70% участников опроса сообщили о планах покупки жилья в ипотеку

Продать квартиру или дом и вложить средства в новое жилье намерены лишь 5% респондентов, сообщили эксперты "Альфастрахования"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 70% россиян, ставших участниками опроса "Альфастрахования", сообщили, что планируют покупку жилья по одной из ипотечных программ. Согласно материалам, которые есть в распоряжении ТАСС, менять жилищные условия в ближайший год планируют более 30% россиян.

"Участники исследования отметили, что приобретать жилье планируют по одной из ипотечных программ. Так ответили 72% опрошенных. Всего 5% намерены продать имеющуюся квартиру или дом, использовать накопления и таким образом улучшить жилищные условия. Покупать квартиру большей площади планируют 51%. 30% намерены переехать в дом. При этом 47% респондентов готовы были бы переехать в дом, если бы были выгодные условия ипотечной программы", - указывают эксперты "Альфастрахования".

Отмечается, что 62% опрошенных покупать новое жилье будут с использованием первоначального капитала. 18% берут ссуду на работе, чтобы минимизировать переплату. 9% занимают часть средств у друзей или родственников.

Уже имели ипотеку 17% респондентов, 35% выплатили ее досрочно, 22% в настоящий момент выплачивают ипотечный кредит и планируют погасить его с опережением срока. Средняя стоимость ипотеки составляет у опрошенных 4-7 млн рублей на текущий момент. На старте покупки средний размер кредита составлял 10-12 млн руб.

По данным опроса, 37% использовали программу "Семейной ипотеки", еще 28% - "Льготной ипотеки". 7% опрошенных взяли ипотеку в течение последнего года по программе "IT-ипотеки". Оформлять ипотечное страхование планируют 70% участников исследования. 28% отметили, что это обязательное требование банка. 33% сообщили, что даже если бы такого требования не было, это гарантирует спокойствие в том случае, если возникнут трудности с выплатами.

Во всероссийском опросе приняли участие 1 197 человек.