Ростех разработал робота для сварки в атомных реакторах

Первый образец изготовили для предприятий Росатома

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. НИТИ "Прогресс" (под управлением компании "РТ-Капитал" Ростеха) создал сварочную установку, которая подходит для сварки в отсеках атомных реакторов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Главные преимущества такого оборудования - способность сваривать жаропрочную сталь в течение продолжительного времени и возможность контролировать параметры сварки при помощи системы и видеонаблюдения. Оборудование может выполнять сварку на высоких токах - до 500 А - и на протяжении трех часов без перерывов. Технологический процесс полностью автоматизирован - от регулирования напряжения дуги для сварки до определения стыка соединяемых деталей", - рассказали в Ростехе.

Первый образец оборудования, работающий на основе технологии аргонодуговой сварки, изготовлен для предприятий Росатома.

Работа производится неплавящимся электродом, что гарантирует прочную и надежную сплавку двух металлов, даже разнородных. Толщина свариваемых деталей не ограничена. Также установка оснащена инфракрасным пирометром для мониторинга температуры свариваемого изделия.

Установки, разработанные институтом, предназначены для изготовления изделий различного назначения из конструкционных и нержавеющих сталей, алюминиевых, титановых сплавов.