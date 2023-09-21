21 сентября, 06:09

ФАС в Иркутске объяснило резкий рост цен на бензин повышением оптовых цен на бирже

Руководитель управления Александр Кулиш сообщил, что одной из мер по стабилизации ситуации может быть увеличение объемов продажи топлива на бирже Ангарской нефтехимической компанией

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Иркутской области объяснило резкий рост розничных цен на бензин в регионе увеличением оптовых цен на бирже, нарушения антимонопольного законодательства в действиях розничных продавцов ведомство не усматривает. Об этом сообщил журналистам руководитель управления Александр Кулиш.

"В настоящее время сложилась такая ситуация, тенденции к ней началась еще в мае этого года, что на бирже оптовая цена непрекращающимся образом растет. По состоянию на 20 сентября, мы наблюдаем у основных игроков розничной торговли горюче-смазочными материалами, что соотношение цены закупки и цены продажи находится в зоне нуля. В каких-то случаях даже цена, по которой приобретается литр [на бирже], выше цены, по которой в настоящее время продается [на АЗС]. Поэтому оснований для антимонопольного реагирования в данном случае на действия по крайней мере крупных игроков, которые работают на территории Иркутской области, мы для себя не установили", - сказал Кулиш.

Он добавил, что в Иркутской области одной из мер по стабилизации ситуации может быть увеличение объемов продажи топлива на бирже Ангарской нефтехимической компанией - крупнейшим производителем ГСМ в регионе. "На бирже реализация топлива с комбината, по мнению розничных продавцов, наверное, можно признать его объективным, недостаточна. И они вынуждены приобретать топливо, помимо Ангарска, еще на Ачинском НПЗ в Красноярском крае и более западных нефтеперерабатывающих заводах. Есть пример, когда в некоторых ситуациях розничные продавцы привозили топливо из Белоруссии. А приобретении топлива за пределами региона - это еще и дополнительные затраты на логистику", - сказал Кулиш.

Цены на некоторые виды топлива с июня в Иркутске поднялись на 20%. Так, бензин марки Аи-95 в июне на заправках одной из сетей стоил 51,1 рубля за литр, а в сентябре цена составляет уже 61,5 рубля. 

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© Информационное агентство ТАСС
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