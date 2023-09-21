Добыча и переработка собственного лития может появиться в РФ в течение двух лет

Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов заявил, что литий является одним из приоритетных направлений, в стране уже есть мощности для его переработки

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Добычу и переработку собственного лития могут организовать в России в течение ближайших двух лет. Таким мнением поделился заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов во время бизнес-диалога "Новый этап в развитии промышленности России: перспективы создания полной литиевой цепочки" в Новосибирске.

"Я думаю, в течение ближайших двух лет мы будем иметь возможность, я не имею в виду сейчас масштабное промышленное производство, но мы будем иметь возможность производить добычу собственного минерального ресурса", - сказал Демидов, отметив, что сейчас в России реализуется ряд проектов по добыче лития.

Директор бизнес-направления "Специальная химия" АО "ТВЭЛ" Михаил Метелкин отметил, что, по его мнению, переработка собственного лития в России - это вопрос 5-10 лет.

По словам Демидова, литий на текущий момент является одним из приоритетных направлений, в стране уже есть мощности для его переработки. При этом в последнее время потребность в этом ресурсе растет - он необходим при производстве электромобилей и источников энергии. Также замдиректора отметил, что сейчас идет работа над созданием новых видов катодных материалов.