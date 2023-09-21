В ФРГ проводят стресс-тест на случай перебоев с газоснабжением

Федеральное сетевое агентство Германии призывает потребителей экономить энергоресурсы

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии в течение дня проведет стресс-тест, чтобы подготовиться "к возможной кризисной ситуации с поставками газа". Об этом говорится в сообщении, которое распространил регулятор.

"Германия существенно лучше готова к этой зиме, чем к прошлой. Поводы для оптимизма есть, но отменять тревогу пока рано, - заявил глава агентства Клаус Мюллер. - Газохранилища заполнены, есть альтернативные источники закупки газа, уровень экономии стабилен. Но существуют остаточные риски. Сегодня мы на практике протестируем наши процессы на случай кризисной ситуации, таким образом мы будет готовы и к неочевидным сценариям".

В теории, если в ФРГ будет недостаточно газа, то Федеральному сетевому агентству придется распределять энергонагрузку в стране - приоритет остается за частными домохозяйствами и муниципальными зданиями. Работа по распределению и коммуникации возлагается на специальный кризисный штаб. Тестируется работа инфраструктуры, которая обеспечивает эти процессы, говорится в сообщении.

Более подробный механизм проведения стресс-теста в сообщении не описывается.

Три фактора риска

Федеральное сетевое агентство описывает три фактора, из-за которых ситуация с газоснабжением в ближайшие месяцы может быть осложнена. В их числе - возможные морозы предстоящей зимой, из-за которых потребление газа существенно вырастет. Прошлой зимой температура была относительно высокой, что облегчило цели по экономии.

"Сюда также входит риск отсутствия поставок российского газа в государства юго-востока Европы, которые в настоящее время все еще получают газ через Украину, и в случае дефицита их нужно будет обеспечивать в том числе через Германию", - говорится в сообщении.

В качестве третьего фактора риска агентство называет "частичный или полный выход из строя" газопроводов на территории ФРГ.

Регулятор, как и прежде, призывает потребителей в Германии экономить энергоресурсы.

Ситуация с газом в ФРГ

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них и до этого не был сертифицирован германской стороной. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.