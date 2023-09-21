В Ираке заявили о намерении стать важным игроком на газовом рынке в ближайшее время

По словам премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, уже заключено несколько контрактов

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Ирак превратится в важного игрока на мировом газовом рынке в ближайшее время. Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью агентству Bloomberg.

"У Ирака амбициозные планы, связанные с оптимальным использованием нефти и газа, мы уже заключили несколько контрактов. Мы также анонсировали запуски шестой очереди на газовых месторождениях. <...> Ирак станет важным игроком на мировом рынке газа в ближайшем будущем, благодаря проектам, которые утвердил наш кабинет министров". Подробностей об этих проектах глава иракского правительства не привел.

Ас-Судани также не смог ответить на вопрос журналистки Bloomberg о точной дате начала увеличения нефтедобычи. "Как я уже говорил, у ОПЕК есть определенная политика, которой мы должны придерживаться, чтобы сбалансировать интересы покупателей и производителей нефти", - подчеркнул иракский премьер.