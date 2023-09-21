Госдеп заявил, что JP Morgan сам остановил обработку платежей по агроэкспорту РФ

Это произошло вопреки позиции Белого дома, сообщил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский банк JP Morgan решил остановить обработку платежей по экспорту российской агропродукции самостоятельно, вопреки позиции Белого дома. Об этом сообщил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

"Это было решение JP Morgan, и на самом деле мы дали понять российской стороне, что если они будут подавать знаки о возвращении к [зерновой] сделке, то гораздо легче сохранить эту платежную систему", - заявил он агентству Reuters. По словам О'Брайена, банк принял решение, которое было полностью основано на "деловых и репутационных факторах".

"Мы не поощряли этого. Более того, мы призывали [JP Morgan] набраться терпения на тот случай, если Россия проявит хоть какие-то признаки [возвращения к сделке]", - утверждал чиновник.

Как сообщает источник Reuters, изначально JP Morgan согласился продолжить обработку платежей по российскому экспорту по просьбе Белого дома, а "не потому, что хотел заработать деньги". Представители банка отказались давать комментарии по этому поводу.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, который "в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT" для обслуживания части платежей по российскому агроэкспорту в рамках зерновой сделки, был закрыт.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.