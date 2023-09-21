Фонд развития промышленности Запорожской области получит 2,5 млрд на три года

Генеральный директор фонда Дмитрий Тенищев сообщил, что в 2023 году до региона уже доведено 500 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Объем фонда развития промышленности Запорожской области составит 2,5 млрд на три года. В 2023 году до региона уже доведено 500 млн рублей, рассказал ТАСС генеральный директор фонда Дмитрий Тенищев в кулуарах всероссийского форума территорий развития и инвестиций "Инпарк-2023" в Новосибирске.

Фонд развития промышленности Запорожской области создан в сентябре 2022 года.

"На трехлетний период у нас будет выделено 2,5 млрд рублей, в этом году - 500 млн рублей, деньги уже довели в регион. На данный момент мы являемся единственным фондом развития промышленности из новых территорий, кто отобрал первый проект на финансирование. Стоимость проекта - порядка 100 млн рублей, а сумма займов будет составлять 89 млн рублей", - сказал Тенищев, уточнив, что предприятие, которое получит займ, специализируется на отрасли машиностроения.

В марте 2023 года замдиректора фонда Георгий Богачев сообщил, что займов в фонде ждут порядка 39 предприятий. В их числе Мелитопольский завод компрессоров, которому необходимо 126 млн рублей, предприятия по производству гидравлических механизмов, безалкогольных напитков, резинотехнических изделий.

Всероссийский форум территорий развития и инвестиций "Инпарк-2023" проходит в Новосибирске с 19 по 21 сентября. На площадке форума собрались порядка 300 участников из 45 регионов России. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.