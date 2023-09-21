В Сбере заявили, что 90% IT-сервисов банка к концу года будут собственной разработки

Кредитная организация ведет масштабную работу по замене вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбер увеличит долю IT-сервисов собственной разработки до 90% к концу 2023 года, рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев на технологической конференции SmartDev.

"Подавляющее большинство систем Сбербанка - это системы собственной разработки. К концу 2023 года мы доведем до 90% долю IT-сервисов собственной разработки", - заявил Белевцев.

По его словам, банк ведет масштабную работу по замене вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.

Белевцев напомнил, что Сбер обладает собственной технологической платформой Platform V, содержащей вендорозамещенные продукты, зарегистрированные в едином реестре российского ПО Минцифры.