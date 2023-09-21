Владелец Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компании Fox Corporation

Он сообщил, что решил перейти на должность почетного председателя телеканала

ТАСС, 21 сентября. Владелец телеканала Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компаний Fox Corporation и News Corp.

"Я пишу, чтобы сообщить вам, что я решил перейти на должность почетного председателя Fox News", - говорится в письме, которое приводит телеканал Fox News.

Сын 92-летнего медиамагната Лахлан Мердок выразил благодарность отцу от имени советов директоров Fox и News Corp, руководителей и акционеров, а также поздравил его с "замечательной 70-летней карьерой". "Мы благодарим его за его видение, его новаторский дух, его непоколебимую решимость и непреходящее наследие, которое он оставляет основанным им компаниям и бессчетному количеству людей, на которых он повлиял. Мы благодарны за то, что он будет почетным председателем, и знаем, что он продолжит делиться ценными советами с обеими компаниями", - приводит телеканал слова Мердока-младшего.

Руперт Мердок родился в Австралии в 1931 году. В 1974 году он переехал в США и занялся медиабизнесом. Ему принадлежат американский телеканал Fox News и транснациональный медиахолдинг News Corp, в который входит ряд крупных британских и американских газет. В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мердока и его семьи в $17,1 млрд, он занимает 28-е место в списке богатейших американцев и 68-е в общемировом рейтинге.