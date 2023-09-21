Участниками промышленно-энергетического форума TNF стали почти 12 тыс. человек

В 2023 году у форума была новая концепция с отдельными тематическими треками, которая полностью оправдала себя, сообщил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Промышленно-энергетический форум TNF собрал на своей площадке почти 12 тыс. человек. В 2023 году у форума была новая концепция с отдельными тематическими треками, которая полностью оправдала себя, сообщил ТАСС заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Новая концепция форума - введение отдельного "Дня технологий" и "Молодежного трека" - успешная, потому что это отраслевой запрос, который мы получаем ежегодно и каждый год трансформируем площадку под те задачи, которые перед нами ставит ТЭК. <…> По участникам форума на вчерашний день мы зафиксировали 11,7 тыс. человек", - сказал Пантелеев.

Впервые в этом году был введен "Молодежный день", в рамках которого прошло большое количество мероприятий для студентов. "Это важная составляющая для нашего будущего. <…> Промышленники, заказчики и молодежь должны пересекаться, но этого зачастую не происходит, поэтому задача объединить молодежь на разных стадиях - студенты, молодые специалисты - потому что все в их руках, завтра они будут принимать стратегически важные решения", - пояснил он, добавив, что формат оправдал ожидания организаторов. Также оправдала себя новая историческая составляющая форума - большой популярностью пользовалась музейная выставка, посвященная 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции "Путь героев".

Международный уровень

Среди участников форума в этом году были делегации из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Сербии, Венесуэлы и Бразилии. В завершающий день форума правительство Тюменской области проведет встречу с рядом иностранных партнеров, чтобы обсудить совместные перспективные проекты. "Очень многие готовы и хотят сотрудничать и получать те российские технологии, которые на самом деле с 2014 года значительно шагнули вперед", - добавил Пантелеев.

О возможностях форума рассказывают и на зарубежных площадках: делегация Тюменской области представила TNF и "Нефтегазовый кластер" в Узбекистане.

Итоги для региона

"Обсуждение вопросов на самом высоком уровне, подразумевает поиск ответов на них. Одним из ответов стало подписание соглашения [вице-премьером] Александром Новаком и [генеральным директором "Газпромнефти"] Александром Дюковым, в соответствии с которым "Газпромнефть" берет на себя обязательства по разработке технологий добычи и бурения на суше. До конца года будут заключены еще два соглашения: с "Росгеологией" - в области геологоразведки, с "Сибуром" - развитие нефтегазохимии", - сказал Пантелеев.

"Газпром нефть" и ассоциация "Нефтегазовый кластер" на площадке договорились о развитии технологий для обустройства месторождений в зоне вечной мерзлоты и работы с трудноизвлекаемыми запасами. На площадке форума правительство Тюменской области также подписало два соглашения между ПАО "Сургутнефтегаз" и ООО "Тюменский Производственный Комплекс ОФС".

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.