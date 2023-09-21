Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных активов России

Агентство Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия собирается официально вынести план на рассмотрение в ближайшие недели

ТАСС, 21 сентября. Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план обложения прибыли от замороженных российских активов налогом на непредвиденные доходы.

"Это кажется разумным предложением, - заявила она в интервью агентству Bloomberg. - Это не то же самое, что и арест активов". Йеллен добавила, что США обсуждают этот налог с Евросоюзом.

Источники агентства Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия (ЕК) собирается официально вынести план на рассмотрение в ближайшие недели.

По данным агентства, экс-глава Минфина США (1999-2001) Лоуренс Саммерс во вторник заявил, что у администрации президента США Джо Байдена уже есть юридическое обоснование для полного ареста российских активов в соответствии с чрезвычайными полномочиями президента. Это обоснование сформулировал ученый-юрист Лоуренс Трайб.

Согласно информации газеты Financial Times, ранее Европейский центральный банк предупредил ЕК, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны Группы семи (G7), в которую среди прочих входят США.