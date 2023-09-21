21 сентября, 14:32,
обновлено 21 сентября, 15:30

Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных активов России

AP Photo/ Andres Kudacki
Министр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo/ Andres Kudacki

Агентство Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия собирается официально вынести план на рассмотрение в ближайшие недели

ТАСС, 21 сентября. Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план обложения прибыли от замороженных российских активов налогом на непредвиденные доходы.

Читайте также
Захарова: Россия незамедлительно и жестко ответит Эстонии на конфискацию активовФонд госимущества Украины получил под управление 136 конфискованных российских активовВ ЦБ сообщили об обсуждении в России механизма обмена замороженных активов

"Это кажется разумным предложением, - заявила она в интервью агентству Bloomberg. - Это не то же самое, что и арест активов". Йеллен добавила, что США обсуждают этот налог с Евросоюзом.

Источники агентства Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия (ЕК) собирается официально вынести план на рассмотрение в ближайшие недели.

По данным агентства, экс-глава Минфина США (1999-2001) Лоуренс Саммерс во вторник заявил, что у администрации президента США Джо Байдена уже есть юридическое обоснование для полного ареста российских активов в соответствии с чрезвычайными полномочиями президента. Это обоснование сформулировал ученый-юрист Лоуренс Трайб.

Согласно информации газеты Financial Times, ранее Европейский центральный банк предупредил ЕК, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны Группы семи (G7), в которую среди прочих входят США. 

Теги:
СШАРоссияЙеллен, Джанет
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация