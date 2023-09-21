Китай перейдет на российский аналог цифровой связи для рейсов в Россию

Это позволит исключить перебои в функционировании авиасообщения между двумя странами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Китай при выполнении рейсов в РФ планирует перейти на российский аналог цифровой связи "борт - земля" (ACARS) до 15 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ по итогам консультации авиационных властей Российской Федерации и Китая в Пекине.

"Ключевым достижением встречи стал переход на предложенный российской стороной, созданный отечественными специалистами сегмент сети передачи авиационных сообщений. Система будет использоваться вместо зарубежных, приостановивших предоставление своих услуг. Китайская сторона подтвердила взаимное намерение перехода на новую систему в срок до 15 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Переход на отечественную систему позволит исключить перебои в функционировании авиасообщения между Китаем и Россией. Кроме того, это обеспечит необходимые данные для служб авиационной безопасности обеих стран в условиях санкционного давления.

Также китайская сторона официально согласовала сохранение слотов в аэропортах Китая за российскими компаниями до конца октября 2024 года.

"В числе прочего стороны договорились сократить сроки рассмотрения заявлений российских авиакомпаний на выполнение полетов и рассмотреть пути упрощения процедур назначения авиакомпаний", - отметили в Минтрансе РФ.

Один из крупнейших мировых IT-провайдеров в авиационной отрасли - SITA - покинул российский рынок с 1 июля. Компания занимается в том числе разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем, различных других аэропортовых и авиационных IT-услуг.