В ЛНР сообщили о помощи ФНС бизнесу консультациями о регистрации по законодательству РФ

Как рассказал депутат Народного совета республики Алексей Белецкий, часть предпринимателей региона уже привела свои учредительные документы "до соответствия с нормами российского законодательства"

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС), в том числе из других субъектов России, консультируют предпринимателей Луганской Народной Республики (ЛНР) о регистрации бизнеса в российском законодательстве. Об этом ТАСС сообщил депутат Народного совета (парламент) ЛНР Алексей Белецкий.

"Бизнесу сейчас больше необходимы все-таки консультации, потому что у нас НДСа (налог на добавленную стоимость - прим. ТАСС) девять лет не было, не все знают, как работать с НДСом, многие еще путаются, как применять НДС. В основном это производители. <…> У нас Федеральная налоговая служба этим [консультациями] занимается. Они, во-первых, компетентны в этих вопросах, они консультируют, есть очень много приезжих людей из других регионов. Основная часть - это <…> из Волгограда приезжали сотрудники, <…> очень подробно разъясняют и профессионально. При этом мы имеем поддержку других регионов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Белецкий рассказал, что часть бизнеса региона уже привела свои учредительные документы "до соответствия с нормами российского законодательства" - трудности с этим испытывают акционерные общества, находящиеся в основном на территории ЛНР, освобожденной в ходе проведения специальной военной операции. "Когда собственники предприятия либо основные держатели акций стали нашими недругами и уехали. И вот предприятие работать может, оно работает, но зарегистрироваться им не предоставляется возможности, потому что основной учредитель находится на территории нашего врага. Для этого в Госдуме сейчас тоже работают над этим, <...> чтобы меньшим количеством акционеров можно было провести общее собрание акционеров и подать на регистрацию документы", - сообщил он.