21 сентября, 15:31,
обновлено 21 сентября, 15:35

Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году

Эквивалент составил $65,6 млн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин России выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей со сроком погашения в 2029 году. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд рублей ($65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация