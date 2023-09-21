Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году

Эквивалент составил $65,6 млн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин России выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей со сроком погашения в 2029 году. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд рублей ($65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".