Индонезия выступила за создание инклюзивной финансовой архитектуры

Глава МИД страны отметила необходимость многосторонней торговой системы

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о необходимости создания инклюзивной международной финансовой архитектуры.

"Нам нужна многосторонняя торговая система, которая будет открытой, справедливой и недискриминационной. Система, в которой уважались бы права развивающихся стран. Необходима инклюзивная международная финансовая архитектура с учетом голосов и интересов развивающихся государств, - отметила глава МИД, выступая на министерской встрече ООН по подготовке к Саммиту будущего, который пройдет в сентябре 2024 года. - Нам также нужна более устойчивая глобальная экономика за счет укрепления инфраструктуры, здравоохранения, продовольственной и энергетической безопасности, финансовой стабильности и цифровой сферы".

Кроме того, министр подчеркнула необходимость реформирования СБ ООН, чтобы "сделать его более демократическим, эффективным и открытым".