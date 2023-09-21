Портфель займов МФО в II квартале 2023 года почти достиг 400 млрд рублей

По данным ЦБ, он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в апреле - июне 2023 года составил 398 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микро- займам) на конец II квартала 2023 года вырос до 398 млрд рублей (+5% к/к и +15% г/г), в том числе займы физическим лицам - 324 млрд рублей (+5% к/к и +16% г/ г). После продолжительного замедления темпы роста портфеля начали ускоряться", - говорится в сообщении.

Согласно материалам ЦБ, портфель вырос за счет увеличения объемов выдач среднесрочных займов, популярность которых повышалась в условиях адаптации компаний к регуляторным ограничениям. Основная часть краткосрочных и среднесрочных займов выдавалась онлайн. Средний размер займа физическим лицам снизился за квартал с 12,9 тыс. до 12,4 тыс. рублей за счет сегмента POS.

Кроме этого, ЦБ отмечает, что доля займов, предоставленных МФО заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, во II квартале 2023 года составила 27%. Это меньше, чем установлено макропруденциальными лимитами, по которым возможный предел таких выдач составляет 35%.

Доля просроченной свыше 90 дней задолженности в портфелях МФО сохранилась на уровне 34%. При этом показатели уступленной задолженности выросли, а объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью оставались высокими.