Абрамченко: выделение 45 млрд рублей позволит привлечь 40 тыс. льготных кредитов в АПК

Вице-премьер РФ отметила, что дополнительные средства необходимы для поддержки сельскохозяйственных производителей и сохранения инвестиционной привлекательности отраслей агропромышленного комплекса

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование льготного кредитования АПК в 45 млрд рублей из-за повышения ключевой ставки позволит привлечь 40 тыс. льготных кредитов. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Для поддержки сельхозтоваропроизводителей правительство готовит проект постановления о выделении дополнительных 45 млрд рублей на поддержку аграриев. Это позволит обеспечить в 2023 году не менее 40 тыс. льготных сельхозкредитов. В качестве источников финансирования дополнительных бюджетных ассигнований предлагаются средства от вывозных таможенных пошлин на ряд зерновых и масличных культур. Такую меру уже поддержал Минфин", - сказала она.

По словам Абрамченко, выделение дополнительных средств необходимо для поддержки сельскохозяйственных производителей и сохранения инвестиционной привлекательности отраслей агропромышленного комплекса.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил о возобновлении выдачи льготных кредитов аграриям к концу сентября 2023 года. Абрамченко уточняла, что Минсельхоз оценил потребность в дополнительном финансировании льготного кредитования АПК в 45 млрд рублей из-за повышения ключевой ставки до 13%.

В августе министерство сообщало, что уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации.