Хуснуллин заявил о выполнении в 2023 году дорожных работ по нацпроекту на 70%

В эксплуатацию введено более 2,3 тыс. объектов, отметил вице-премьер

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дорожные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году выполнены на 73,2%, в эксплуатацию введено более 2,3 тыс. объектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"В этом году благодаря национальному проекту планируем ввести в эксплуатацию свыше 6,4 тыс. объектов на региональной и местной сетях дорог, общая площадь дорожного покрытия которых составит свыше 145 млн кв. м. Это значимые для населения объекты. <...> На сегодняшний день дорожники завершили работы на 73,2%, а в эксплуатацию введено более 2,3 тыс. объектов", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Вице-премьер подчеркнул, что дорожные работы, запланированные на 2023 год, завершены в Белгородской и Пензенской областях, в Ингушетии и Чеченской Республике, еще в 27 субъектах укладка покрытия выполнена более чем на 80%.

Отмечается, что в 84 регионах РФ - участниках национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжаются масштабные дорожные работы. Общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия на региональной и местной сетях дорог превышает 106,3 млн кв. м., сообщает пресс-служба кабмина.

Хуснуллин добавил, что во Владимирской области завершен ремонт объектов нацпроекта, основная часть которых ведет к достопримечательностям. Он также отметил, что завершен ремонт объектов в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, в городах Судогде, Суздале, Камешкове, Собинке, Лакинске и поселке городского типа Ставрово, а общая доля укладки верхних слоев дорожного покрытия на объектах нацпроекта в регионе составляет 92%.

Приводя конкретные примеры, вице-премьер также рассказал о ходе выполнения дорожных работ в Пермском крае и Дагестане.