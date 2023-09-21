В Иннополисе займутся проектами для цифровой трансформации транспортной сферы

В ходе партнерства университета Иннополис, ОЭЗ "Иннополис" и компании "Беспилотные авиационные системы", в частности, будут разработаны проекты для внедрения беспилотных технологий в перевозку грузов и людей, тушение пожаров

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Проекты для цифровой трансформации транспортной сферы будут реализованы в Иннополисе, также там появится центр обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов беспилотников. Соответствующее соглашение было подписано в рамках международного форума Kazan Digital Week.

"Университет Иннополис, ОЭЗ "Иннополис" и компания "Беспилотные авиационные системы" (БАС) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках международного форума Kazan Digital Week. Стороны договорились о партнерстве по вопросам интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство, проектов и программ цифровой трансформации сферы транспорта и логистики, а также развития инновационного потенциала транспортной отрасли России в целом", - сообщили в ТАСС пресс-службе ОЭЗ "Иннополис".

Отмечается, что в ходе партнерства будут разработаны проекты для внедрения беспилотных технологий в перевозку грузов и людей, тушение пожаров и так далее. Кроме этого, стороны начнут совместно отбирать, оценивать и разрабатывать новейшие технологии для производства компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, ПО, оборудования наземной инфраструктуры, обеспечивающих технологический суверенитет сферы беспилотной авиации.

Также планируют создать центр обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов, автоматизировать полеты беспилотных летательных аппаратов в городской агломерации и предупреждение их конфликтов в воздухе.

Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов, ОЭЗ имеет развитую экосистему с широкими возможности для быстрого старта и масштабирования проектов любой сложности. "Планируется запуск экспериментального правового режима эксплуатации БАС в Иннополисе, отработка различных сценариев использования БПЛА, в том числе в логистике. Уверен, что подписанное нами сегодня трехстороннее соглашение позволит более эффективно реализовывать инициативы по цифровой трансформации сферы беспилотного транспорта и даст мощный импульс развитию инновационного потенциала отрасли беспилотной авиации", - сказал Халимов.

Kazan Digital Week проходит в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят в том числе цифровые технологии в сфере государственного управления, кибербезопасность и интеллектуальные транспортные системы. Во время форума также проходят выставка ИТ-разработок, всероссийская студенческая кибербитва, конкурс "ИТ-лидер", соревнования беспилотных мини-автомобилей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.