В Херсонской области усилят проверки цен в магазинах после опроса населения

Принявшие участие в опросе называли места, где на социальные продукты и товары первой необходимости завышены цены или их нет в продаже

ГЕНИЧЕСК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Херсонской области кратно увеличат количество контрольных мероприятий в магазинах региона после получения результатов опроса жителей о ценах, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

В опросе, проводившемся в соцсетях, приняли участие 6 тыс. жителей. Они называли места, где на социальные продукты и товары первой необходимости завышены цены или их нет в продаже. В антилидерах рейтинга - Каховский район и Новая Каховка, а также Каланчак, Чаплынка, Новотроицкое, Скадовский район. 16% проголосовавших выбрали вариант - "цены завышены во всех районах одинаково", отметил Алексеенко.

"До сих пор нет ни одного магазина, который реально оштрафован за игры с ценами. Даже если дело доходит до административных комиссий - все ограничивается предупреждениями. Подход к работе будем менять. В течение недели каждый район представит графики своих контрольных мероприятий. Их должно стать кратно больше. А Минпромторг отработает план конкретных мер для области в целом", - написал Алексеенко.

Он поручил штрафовать злостных нарушителей. "Причем максимально открыто - с публикацией в СМИ и соцсетях", - добавил Алексеенко.