Bloomberg: ОАЭ могут ввести контроль экспорта товаров двойного назначения

Агентство связывает намерение расширить меры экспортного контроля с обеспокоенностью США и ЕС, которые оказывают давление на страну из-за предполагаемых поставок подсанкционных товаров в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время ОАЭ использует список товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, однако он ограничен главным образом продуктами нефтехимической промышленности. По словам собеседников агентства, власти страны намерены расширить его, добавив 45 категорий товаров двойного назначения, фигурирующих в аналогичных списках США и ЕС. В результате местные компании, занимающиеся реэкспортом соответствующей продукции, будут обязаны доказать, что они предназначены для использования в гражданских целях.

Bloomberg связывает намерение расширить меры экспортного контроля с обеспокоенностью США и ЕС, которые оказывают давление на ОАЭ из-за предполагаемых поставок подсанкционных товаров в Россию, в том числе компьютерных чипов и других электронных компонентов. Власти западных стран считают, что Россия использует поставляемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений, которое применяется на Украине.

Если обсуждаемые меры экспортного контроля будут реализованы, эмиратские компании лишатся возможности поставлять в Россию подсанкционные товары, пишет агентство. Кроме того, источники Bloomberg утверждают, что благодаря введению таких мер ОАЭ смогут рассчитывать на исключение из так называемого серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). При этом агентство отмечает, что власти ОАЭ пока не приняли окончательного решения о необходимости введения дополнительных мер экспортного контроля.

7 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе рабочего визита в Абу-Даби провела переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как ранее сообщал Bloomberg, глава Еврокомиссии планировала убедить президента ОАЭ в необходимости ограничить реэкспорт подсанкционных товаров в Россию. По словам собеседников агентства, визит фон дер Ляйен в Абу-Даби был обусловлен стремлением оказать давление на эмиратские власти с тем, чтобы местные компании и финансовые институты перестали помогать России в обходе западных санкций.

В июне 2018 года президенты России и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Объем торговли между двумя странами увеличивается последние несколько лет. По словам заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд. Как отметил вице-премьер, объем экспорта из РФ в ОАЭ составил $8,5 млрд (+71%), импорта - $500 млн (+6%).