В Wildberries заявили о пресечении попыток продавать вейпы на маркетплейсе

Правилами компании запрещена реализация любой продукции для курения, в том числе безникотиновой, и сопутствующих аксессуаров

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Попытки продавать на Wildberries товары для курения единичны и быстро пресекаются защитными механизмами площадки, продажа такой продукции на Wildberries запрещена, заявляет онлайн-ретейлер.

"Мы пониманием, что продавцы могут прибегать к различным "хитростям", чтобы обойти защитные системы компании, но даже если это и происходит, то, как правило, это единичные экземпляры, продажа которых быстро пресекается, а к нарушителям применяются санкции", - сообщает пресс-служба компании.

"Правилами Wildberries запрещена реализация любой продукции для курения, даже безникотиновой, и сопутствующих аксессуаров", - подчеркивает площадка. Мониторинг осуществляется не только внутренней службой поддержки, но и ботом, который блокирует подобный ассортимент при попытке продавцов разместить его на платформе.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Wildberries в связи со случаями продажи вейпов через онлайн-площадку. Копии писем имеются в распоряжении ТАСС. Ранее об обращении депутата Хамзаева по поводу проверки Wildberries сообщила газета "Ведомости".

Онлайн-ретейлер Wildberries с 7 февраля ввел запрет на продажу на площадке безникотиновых вейпов и курительных смесей. В маркетплейсе отмечали, что недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами площадки.

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. Согласно закону, устройства потребления никотиносодержащей продукции можно приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена.