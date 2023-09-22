22 сентября, 09:03

RuStore предоставил разработчикам инструменты для удаленного управления приложениями

Пресс-служба VK сообщила, что разработчики смогут находить и исправлять ошибки, а также тестировать обновления без публикации новой версии приложения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский магазин приложений RuStore представил новые возможности для разработчиков - в нем появились инструменты для сбора и анализа ошибок, а также для удаленного управления мобильными приложениями. Об этом сообщила пресс-служба VK - разработчика магазина.

"Разработчики смогут в реальном времени находить и исправлять ошибки, а также тестировать обновления без публикации новой версии приложения", - сообщили в пресс-службе.

Новые возможности для разработчиков уже доступны в "Консоли RuStore". В VK отметили, что они имеют понятный интерфейс, а процесс интеграции не требует сложных настроек. 

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