RuStore предоставил разработчикам инструменты для удаленного управления приложениями

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский магазин приложений RuStore представил новые возможности для разработчиков - в нем появились инструменты для сбора и анализа ошибок, а также для удаленного управления мобильными приложениями. Об этом сообщила пресс-служба VK - разработчика магазина.
"Разработчики смогут в реальном времени находить и исправлять ошибки, а также тестировать обновления без публикации новой версии приложения", - сообщили в пресс-службе.
Новые возможности для разработчиков уже доступны в "Консоли RuStore". В VK отметили, что они имеют понятный интерфейс, а процесс интеграции не требует сложных настроек.