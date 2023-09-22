Замглавы Минфина не ждет большого перетока средств с депозитов в цифровой рубль

По оценкам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не ожидает значительного перетока средств граждан с банковских депозитов в цифровой рубль. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"В цифровом рубле не будет ни кредитов, ни депозитов. Это такая электронная "наличка". Поэтому здесь можно сказать, что какая-то доля денег из депозитов перетечет, конечно, но небольшая, транзакционная, которая оставалась у банков, может быть на текущих счетах", - сказал он.

В мае заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отмечал, что появление цифрового рубля даст гражданам альтернативу и, вероятно, заставит банки улучшать условия по своим продуктам для сохранения ликвидности.

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. Как сообщали в ЦБ, в тестировании начнут участвовать около 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.

По оценкам регулятора, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.