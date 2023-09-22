Общественная палата Крыма подаст иск от жителей полуострова по водной блокаде

Председатель Госсовета Крыма заявил, что предварительная сумма исков от населения республики к властям Украины оценивается более чем в 2 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Коллективный иск от жителей Крыма к властям Украины по возмещению ущерба от водной блокады будет подан Общественной палатой республики, сообщил журналистам председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Мы готовим иски от граждан Крыма. Сейчас эти иски подадут общественные организации, одна из них - это Общественная палата, которая подаст иск сразу от всех не присутствующих лиц, такая юридическая форма существует. Прецедентов таких в мире не так много, поэтому мы первопроходцы в этом плане", - сказал Константинов.

Ранее председатель Госсовета Крыма заявлял о том, что предварительная сумма исков от жителей Республики Крым к властям Украины по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова оценивается более чем в 2 трлн рублей.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.