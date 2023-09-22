Приоритетами нового бюджета РФ назвали помощь людям, оборону, интеграцию новых регионов

На реализацию нацпроектов по 15 ключевым направлениям в 2024 году предусмотрено 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Социальная поддержка уязвимых категорий граждан, повышение обороноспособности страны, интеграция новых регионов и технологическое развитие заявлены приоритетными направлениями в проекте бюджета РФ на 2024-2026 годы.

"Проект нового трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан; укрепление обороноспособности страны; интеграция новых регионов; технологическое развитие и расширение инфраструктуры", - говорится в сопроводительных материалах к проекту бюджета.

На реализацию нацпроектов по 15 ключевым направлениям в 2024 году предусмотрено 2,8 трлн рублей.

Более 760 млрд рублей заложено в бюджете на 2024-2026 годы на инициативы социально-экономического развития.

"Предусмотрен значительный рост финансирования мер по реализации послания Федеральному собранию как в 2024 году (+66,1% к 2021 году), так и на протяжении всего трехлетнего периода (+64,6% в 2025 году и +73,3% в 2026 году к уровню 2021 года)", - сообщается в материалах. Так, в 2024 году на реализацию послания предусмотрено 2,5 трлн рублей, в 2025 году - 2,5 трлн рублей, в 2026 году - 2,6 трлн рублей.