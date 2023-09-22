Более 340 млрд рублей предусмотрено на оказание современной медпомощи в 2024 году

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, у жителей каждого из субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 340 млрд рублей предусмотрено на оказание высокотехнологичной медпомощи в 2024 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном обсуждению проекта бюджета страны на трехлетку.

"Свыше 130 млрд рублей в следующем году направим на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Также у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях. На это пойдет около 214 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что в проекте бюджета Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено и увеличение финансирования медпомощи в регионах. "В следующем году оно вырастет примерно на 13,5% по сравнению с текущим. Это важно для расширения доступности лечения граждан, обеспечения зарплат врачей и другого персонала на уровне не ниже установленного "майским" указом президента", - пояснил Мишустин.

Премьер обратил внимание на то, что заложены и ресурсы на медицинскую реабилитацию, в том числе тех, кто перенес ковид. "Это была инициатива главы государства, благодаря которой пациенты смогут преодолевать последствия болезней", - указал он.

В целом глава кабмина заверил, что правительство продолжит делать все необходимое для устойчивого развития отечественного здравоохранения.