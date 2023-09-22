Россияне смогут оплачивать покупки через СБП с использованием биометрии

Функция станет доступна в ближайшее время

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россияне, сдавшие биометрические данные в Единую биометрическую систему, смогут проводить оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) используя биометрию. Функция станет доступна в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы.

"Действительно, оплата товаров и услуг по лицу с помощью Системы быстрых платежей станет доступна уже в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

В ЦБТ ожидают, что вскоре перечень услуг, доступных без предъявления каких-либо "бумажных" документов, существенно расширится. "Уже сейчас, воспользовавшись распознаванием лица, прямо из дома можно оформить карту болельщика, SIM-карту, открыть счет в банке, получить электронную подпись", - напомнили в пресс-службе.

"Пользоваться или нет современными способами идентификации - каждый решает сам. При этом распознавание лица и обработка биометрических данных проводятся только с согласия гражданина и исключительно на добровольной основе", - заключили в ЦБТ.